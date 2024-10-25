ООН не смогла подтвердить данные об отказе Киева в визите Гутерришу после поездки в РФ

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Организация Объединенных Наций (ООН) не смогла подтвердить информацию, согласно которой Украина якобы исключила возможность визита генсека организации Антониу Гутерриша после его визита в РФ, который состоялся в рамках саммита БРИКС в Казани. Об этом на брифинге заявил зампред генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

"Насколько мне известно, мы в последние дни работали с украинскими должностными лицами, пытаясь определить взаимоприемлемые сроки визита", – подчеркнул он.

Гутерриш посетил в Казань для участия в саммите БРИКС 23 октября. Он обсудил с Владимиром Путиным кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.

Комментируя поездку Гутерриша на саммит, Зеленский заявил, что мировое сообщество не забывает о задачах и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации, несмотря на то что некоторые ее представители выбрали "соблазны в Казани". Он также подчеркнул, что нормы международного права имеют и будут иметь значение.

После этого в СМИ появилась информация, что в Киеве якобы отказали Гутерришу в визите на Украину после его участия в саммите БРИКС. По словам высокопоставленного украинского источника, генсек ООН "оскорбил международное право" своей поездкой в Россию.

