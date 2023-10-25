Володин поручил подготовить обращение ГД к ГА ООН о гуманитарной ситуации в Газе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты парламента подготовить обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

Уточняется, что поручение было дано на пленарном заседании комитетам по международным делам и по вопросам семьи, женщин и детей.

По словам Володина, недавно обсуждался вопрос блокады Кубы со стороны Соединенных Штатов. Последнюю резолюцию ГА ООН в 2022 году поддержали 185 стран, лишь две выступили против и наложили вето – США и Израиль.

Он попросил занять позицию и отстаивать ее в вопросе конфликта Палестины и Израиля, в котором, по его мнению, по вине США все и произошло, потому что не соблюдалась резолюция ГА ООН.

Ранее сообщалось, что РФ в новом проекте резолюции Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку призвала к поставкам в сектор Газа товаров первой необходимости, включая электроэнергию, воду, топливо, продовольствие и медикаменты.

Помимо этого, в проекте РФ призывает немедленно прекратить огонь, освободить гражданских заложников, создать гуманитарные коридоры, а также отменить приказ гражданским лицам и персоналу ООН эвакуироваться и переселиться на юг Газы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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