Эрдоган отменил все визиты официальных лиц Турции в Израиль

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отмене всех визитов официальных лиц Турции в Израиль по причине обострения ситуации в секторе Газа. Его слова приводит телеканал Hurriyet.

По его словам, свою программу визита он отменил, поэтому не собирается приезжать в Израиль.

"Я один раз пожал руку Биньямину Нетаньяху. Это случилось в "турецком доме" в США. Но он злоупотребил нашей доброй волей, и мы отказались от поездки в Израиль", – подчеркнул он во время своей речи в парламенте Турции.

Как утверждает турецкий лидер, у страны нет проблем с Израилем, но власти не одобряют израильскую политику в отношении палестинцев. Так, Эрдоган негативно отозвался о действиях Тель-Авива в секторе Газа, подчеркнув, что Анкара "не позволит убивать детей" в анклаве. Ответственность за такое преступление, по мнению президента Турции, лежит на Западе.

"Оправдание нападения – наследие кровавой истории Запада. Виновниками резни в секторе Газа являются, те, кто оказывает неограниченную помощь Израилю. Они хотят, чтобы мир никогда не пришел в этот регион", – отметил он.

При этом Эрдоган также предложил созвать мирную конференцию с участием крупных стран, чтобы разрешить окончательно палестино-израильский конфликт. Ради этого, по словам турецкого лидера, страна готова стать одним из гарантов Палестины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за последние две недели в секторе Газа каждые 10 минут погибал ребенок. Так она прокомментировала данные Международного чрезвычайного детского фонда ООН ЮНИСЕФ, который сообщил о гибели более 2 000 детей в Газе с начала эскалации конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ