WP: глава Пентагона экстренно созвал генералов и адмиралов без объяснения причин

Фото: 123RF/warpress

Глава Пентагона Пит Хегсет внезапно созвал сотни генералов и адмиралов без объяснения причин. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post.

Журналисты указали, что это решение затронуло практически всех офицеров, имеющих звание бригадного генерала и выше. Также приказ распространялся на командующих, которые находятся за границей в зонах вооруженных конфликтов. Последние должны лично приехать на встречу, чего раньше никогда не происходило.

Издание обратило внимание, что действия главы Пентагона вызвали сильное беспокойство у граждан, так как они не понимают, что подразумевается под его решением.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Минобороны страны в "министерство войны". По его мнению, такое название будет более подходящим для ведомства "с учетом того, в каком состоянии сейчас пребывает мир".

По данным СМИ, переименование Пентагона может обойтись в миллиарды долларов. При этом, как указывали журналисты, это не окажет никакого воздействия на расчеты Китая или России.

