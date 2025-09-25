Лавров заявил, что Швейцария утратила реноме нейтрального посредника

Фото: depositphotos/swisshippo

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом отметил, что швейцарская сторона утратила реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Отмечено, что проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении", – говорится в сообщении МИД.

В контексте предстоящего председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году Лавров изложил российские принципиальные оценки причин удручающего положения дел в организации и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

Кроме того, стороны обсудили отдельные актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

До этого Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча продолжалась более 50 минут, в ходе нее американский дипломат призвал Росиию принять значимые меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Лавров также встретился с кубинским коллегой Бруно Родригесом. В ходе переговоров министр подтвердил позицию России о необходимости немедленного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США.