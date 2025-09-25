WSJ: Трамп получил секретные данные о планируемом наступлении ВСУ

Фото: 123RF/palinchak

Лидер США Дональд Трамп получил секретную информацию о якобы планируемом наступлении украинских солдат. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

В статье говорится, что Трамп провел множество встреч с представителями своего окружения перед переговорами с украинским президентом Владимиром Зеленским. Именно от них он и узнал о планах наступления ВСУ.

При этом помощники Трампа активно настаивали на более жесткой позиции по украинскому вопросу. По данным журналистов, среди консультантов президента США оказались спецпосланник Кит Келлог и постпред США при ООН Майк Уолтц.

По итогам встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп заявил, что теперь он полностью понял военную и экономическую ситуацию в России и на Украине. Он заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы находится в состоянии бороться и вернуть всю территорию в ее первоначальном виде.

В свою очередь, украинский лидер заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Зеленский также считает, что американский президент изменил свою позицию по территориальным уступкам Киева.