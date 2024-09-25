СФ одобрил закон об освобождении участников СВО от уголовного наказания на стадии суда

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, позволяющий освобождать от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, которые были призваны на военную службу или заключили контракт в период мобилизации, во время военного положения или в военное время.

Теперь статьей 78.1 УК РФ устанавливается возможность освобождения от уголовного наказания вышеперечисленным лицам. По словам одного из авторов инициативы Андрея Клишаса, механизм будет работать только в отношении подозреваемых, находящихся на стадии досудебного производства, а также в отношении осужденных.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму Верховным судом РФ в августе. В официальном отзыве кабмина уточнялось, что эта инициатива предполагает внесение корреспондирующих изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Тогда правительство выступило в его поддержку. Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказывался о необходимости правового оформления нюансов службы осужденных на СВО.

Помимо этого, закон урегулирует порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по этим вопросам. Как отметили в Верховном суде, заниматься этим будет Минобороны совместно с судебным департаментом.