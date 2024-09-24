Минпросвещения заявило о запрете привлекать к школьным урокам помилованных осужденных

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Ранее осужденные лица, в том числе по тяжким и особо тяжким статьям, и впоследствии помилованные не допускаются к мероприятиям в образовательных организациях. Об этом говорится в ответе министерства просвещения РФ на соответствующий запрос депутата ГД от партии ЛДПР Ярослава Нилова, пишет РИА Новости.

Нилов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть вопрос о выработке рекомендаций для образовательных учреждений по подготовке к мероприятиям с участниками СВО.

В ответе сказано, что высшие должностные лица субъектов России проинформированы o недопустимости привлечения к проводимым в образовательных организациях мероприятиям лиц, имевших ранее судимость.

Образовательные организации проводят патриотические мероприятия в рамках календарного плана воспитательной работы, куда приглашают участников СВО. При этом Минпросвещения совместно с администрацией президента направили письмо в адрес высших должностных лиц субъектов РФ, в котором указали, что условия воспитания детей должны быть безопасными.

Это же касается и процесса формирования у учащихся духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку.

Ранее Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о ее прохождении. Данное решение планируют распространить и на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу или находится на стадии апелляционного производства.

Помимо этого, в ГД также приняли закон о возможности заключения контракта на прохождение военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время. Благодаря чему соответствующий контракт смогут заключать не только лица, имеющие судимость, совершившие преступления или отбывшие наказание в виде лишения свободы, но и отдельные категории лиц, обвиняемые (подсудимые) на этапе судебного производства.