Госдума приняла закон об освобождении от наказаний подсудимых, проходящих военную службу

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Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Автором инициативы стал Верховный суд.

По внесенному предложению будут дополнены положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ. В частности, от наказаний будут освобождены обвиняемые, проходящие военную службу в период мобилизации или заключившие контракт о ее прохождении.

Кроме того, данное решение планируют распространить и на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу или находящийся на стадии апелляционного производства.

В настоящее время в России предусмотрены дополнительные основания для приостановления производства по уголовному делу и освобождения от него для тех подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, а также на осужденных, отбывающих наказание, в случае их призыва на службу, заключения контракта или прохождения военной службы в периоды мобилизации, военного положения либо в военное время.

При этом в Верховном суде отметили, что вопросы приостановления дела на этапе судебного производства законодательно не были урегулированы до настоящего времени. Благодаря поправкам инициативы определять порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по этим вопросам будут Минобороны и Судебный департамент.

Помимо этого, в ГД еще приняли закон о возможности заключения контракта на прохождение военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время. Инициативу предложили главы комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников, а также руководитель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Теперь соответствующий контракт смогут заключать не только лица, имеющие судимость, совершившие преступления или отбывшие наказание в виде лишения свободы, но и отдельные категории лиц, обвиняемые (подсудимые) на этапе судебного производства.

О том, что нюансы службы осужденных на СВО нуждаются в правовом оформлении, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее поручение дал и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в конце июля. Тогда с фигурантами уголовных дел проводили беседы о том, что в случае заключения контракта на время их службы уголовное преследование приостанавливается, а затем, при наступлении ряда условий, может быть прекращено.

В свою очередь, представители управления СКР по Санкт-Петербургу указывали, что осужденные за насильственные преступления и вышедшие на свободу после участия в СВО находятся на контроле у следователей. Так как в городе фиксировались случаи повторного совершения преступлений такими людьми, однако их было немного.