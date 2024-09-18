Песков заявил, что нюансы службы осужденных на СВО нуждаются в правовом оформлении

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Несение военной службы по контракту подсудимыми и осужденными на СВО практикуется давно. Однако многие нюансы нуждаются в правовом оформлении, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так политик прокомментировал информацию о том, что 18 сентября Госдума может рассмотреть в первом чтении закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу. Песков призвал дождаться конкретного оформления инициативы.

Законопроект о возможном освобождении от уголовной ответственности мобилизованных и заключивших контракт о прохождении военной службы внес в Госдуму Верховный суд РФ. Проект предлагает дополнить положения статьи 78.1 УК России, тем самым установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых).

В свою очередь, российский кабмин поддержал законопроект ВС РФ о дополнении механизма освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности.