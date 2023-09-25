Больше 140 протестующих задержали в Ереване утром 25 сентября

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Полиция в Ереване задержала 142 участников акции протеста с требованиями отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

"По состоянию на 10:00 (09:00 по московскому времени. – Прим. ред.) количество задержанных достигло 142", – сказали в ведомстве.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

После этого жители Еревана начали приходить на площадь перед правительством Армении, требуя отставки Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".



В Ереване вновь начались антиправительственные протесты