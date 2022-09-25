Пушилин наградил посмертно экс-депутата Верховной рады Журавко медалью "За отвагу"

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Глава ДНР Денис Пушилин наградил посмертно бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко медалью "За отвагу". Об этом лидер республики сообщил в своем телеграм-канале.

Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Каждый, кто знал Алексея Журавко, не мог не восхищаться силой духа этого мужественного человека. <...> С глубокой скорбью узнали о гибели нашего единомышленника в Херсоне от украинского снаряда. <...> Наградил Алексей Журавко медалью "За отвагу". Посмертно", – говорится в его публикации.

Ранее стало известно, что Журавко погиб при ударе Вооруженных сил Украины из HIMARS по гостинице в центре Херсона. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что Журавко был в гостинице во время ракетного удара, и указал на отсутствие военных объектов в районе обстрела со стороны ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

