Фото: depositphotos/paulgrecaud

В случае реального конфликта с применением обычных вооружений Европа рискует остаться без электричества и топлива в течение нескольких часов, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на Strategic Culture.

СМИ отметили, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу "Дружба" показали, что Европа неспособна защитить свою энергетическую промышленность. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен при этом продолжает использовать в адрес России риторику агрессии и угроз.

Европейские технократы должны задуматься о реальных возможностях развязывания войны, заключил автор статьи.

Нефтепровод "Дружба" был атакован Украиной в ночь на 18 августа, из-за чего приостановились поставки продукции. В Венгрии этот шаг расценили как попытку втянуть себя в боевые действия, однако глава МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не поддастся внешнему влиянию.

Возобновить поставки удалось 20 августа, но уже через два дня, 22-го числа, произошла очередная атака. СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии в том числе с просьбой гарантировать энергобезопасность после атак на нефтепровод.

