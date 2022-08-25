В Италии рассказали о недовольстве Папы Римского Зеленским

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Давление президента Украины Владимира Зеленского на Папу Римского Франциска по поводу поддержки Киева вызывает у понтифика беспокойство. Об этом рассказал специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.

"Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами", – объяснил Полити.

По его словам, Зеленский давит на Франциска, чтобы тот посетил Киев, однако понтифик не хочет ехать в столицу Украины, не побывав в Москве.

Политик отметил, что Франциск также не разделяет политику Зеленского и не готов прислуживать Западу. По его словам, в Ватикане сложилось мнение, что "Зеленский хочет втянуть папу в нарратив", согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.

Ранее Папа Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к проведению специальной операции на Украине. Папа Римский затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие на Украину. При этом он выступил за отказ от гонки вооружений. По его словам, все войны ведутся, чтобы проверить произведенное оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.