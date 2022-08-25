США опасаются огласки преступлений "Азова" – посольство РФ

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
США опасаются огласки преступлений бойцов украинского националистического полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) перед трибуналом над военными преступниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в США.
"Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов". В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации", – подчеркнули в посольстве.
Также в диппредставительстве отметили, трибунал в Мариуполе может продемонстрировать подлинную сущность киевского режима.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует разработку властями ДНР устава международного трибунала над националистами с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Она подчеркнула, что совершенные националистами преступления не останутся безнаказанными.
Также заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что организация международного трибунала по расследованию преступлений украинских нацистов является правильным решением.
Помимо этого, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею официальных лиц ЛНР о проведении трибунала по военным преступлениям Украины в Донбассе. Он рассказал, что комитет уже восемь лет фиксирует все преступления ВСУ и националистических формирований, совершенные в отношении мирного населения Донбасса.
20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских силовиков. По словам Шойгу, в плен российским военным сдались 2 439 бойцов нацбатальона "Азов" и других формирований ВСУ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: