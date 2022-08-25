США опасаются огласки преступлений "Азова" – посольство РФ

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США опасаются огласки преступлений бойцов украинского националистического полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) перед трибуналом над военными преступниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в США.

"Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов". В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации", – подчеркнули в посольстве.

Также в диппредставительстве отметили, трибунал в Мариуполе может продемонстрировать подлинную сущность киевского режима.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует разработку властями ДНР устава международного трибунала над националистами с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Она подчеркнула, что совершенные националистами преступления не останутся безнаказанными.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что организация международного трибунала по расследованию преступлений украинских нацистов является правильным решением.

Помимо этого, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею официальных лиц ЛНР о проведении трибунала по военным преступлениям Украины в Донбассе. Он рассказал, что комитет уже восемь лет фиксирует все преступления ВСУ и националистических формирований, совершенные в отношении мирного населения Донбасса.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских силовиков. По словам Шойгу, в плен российским военным сдались 2 439 бойцов нацбатальона "Азов" и других формирований ВСУ.