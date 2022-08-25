Трибунал в Мариуполе способен пролить свет на сущность киевского режима – посольство РФ

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Обвинения со стороны США в адрес РФ по поводу проведения трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе безосновательны. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне в телеграм-канале.

В диппредставительстве отметили, что в Соединенных Штатах опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников "Азова" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).

В посольстве подчеркнули, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским военнопленным надлежащие условия содержания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует разработку властями ДНР устава международного трибунала над националистами с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Она подчеркнула, что совершенные националистами преступления не останутся безнаказанными.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что организация международного трибунала по расследованию преступлений украинских нацистов является правильным решением.

Помимо этого, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею официальных лиц ЛНР о проведении трибунала по военным преступлениям Украины в Донбассе. Он рассказал, что комитет уже восемь лет фиксирует все преступления ВСУ и националистических формирований, совершенные в отношении мирного населения Донбасса.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских силовиков. По словам Шойгу, в плен российским военным сдались 2 439 бойцов нацбатальона "Азов" и других формирований ВСУ.