Запрет на импорт Японией российского золота вступит в силу 1 августа

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В японском министерстве финансов сообщили, что запрет на импорт Японией золота из России вступит в силу 1 августа. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

Отмечается, что японский кабмин утвердил ограничения на импорт российского золота 5 июля в рамках очередного пакета санкций из-за конфликта, развернувшегося на территории Украины.

Ранее стало известно, что Япония расширила санкции против России и Белоруссии. В частности, Токио ввел ограничительные меры против еще 90 организаций и физлиц двух стран. Список включает 57 россиян и 6 организаций из РФ, в том числе вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина.

Кроме того, с 5 сентября Япония запретит предоставлять России услуги по бухучету, консалтингу и аудиту.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

