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Северная Корея обвинила США в биологическом терроризме, распространении инфекционных заболеваний и проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран. Об этом говорится в статье Центрального телеграфного агентства.
По данным ЦТАК, в секретном документе из государственного архива Соединенных Штатов, полученном в 2010 году, говорится, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН отдало приказ провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны.
При этом, отмечается в публикации, вместо признания вины и извинений Штаты пытаются скрыть факты использования такого оружия, распространяют дезинформацию и придираются к России, называя ее государством – военным преступником.
"США – государство – биологический террорист, приводящее человечество к гибели. <...> Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества. <...> Неслучайны утверждения о том, что за кулисами <...> кризиса здравоохранения и крупного потрясения от пандемии (COVID-19. – Прим. ред.) стоят США", – говорится в сообщении.
В статье также утверждается, что карта американских биолабораторий по всеми миру совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, которые возникли на планете в последние годы. Также отмечается, что большинство таких биолабораторий расположено вокруг "антиамериканских самостоятельных стран".
В середине июня в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. В частности, соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте Пентагона. В документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара.
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Позднее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва подтвердила опасения, что американцы используют Украину для реализации своих биологических программ.
Специалисты США на Украине проводили испытания нейромодуляторов – МО РФ
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