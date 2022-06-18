Глава Роспотребнадзора назвала биолаборатории на Украине риском для безопасности в мире

08:28
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Обнаруженные в ходе специальной военной операции биолаборатории на Украине являются угрозой биологической безопасности для всего мира, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"То, что вскрылось в результате нахождения специалистов – наших военных – на этой территории, является риском биологической безопасности для всего мира. Это абсолютно очевидно", – сообщила она РИА Новости.
Попова также назвала ложными заявления о работе лабораторий во благо украинского населения.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало доклад, где представлены доказательства проводимых над пациентами психиатрических клиник Харькова испытаний высокоактивных веществ-нейромодуляторов.
Кроме того, в рамках проекта Р-268 при участии Университета имени Тараса Шевченко в Киеве и Университета штата Колорадо изучались вирусы, способные инфицировать комаров – переносчиков трансмиссивных инфекций.
До этого министерство обороны РФ опубликовало свидетельства проекта UP-4 по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Специалисты США на Украине проводили испытания нейромодуляторов – МО РФ
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