Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После полученной в ходе проведения специальной военной операции информации стало понятно, что России необходим санитарный щит, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ПМЭФ.

"Те невероятные данные, которые получают сегодня на территории специальной военной операции, они говорят о том, что нам нужно это делать и делать очень быстро", – сказала она.

Попова отметила, что внедрение и развитие инструментов санитарного щита является важной задачей, которая уже решена и продолжит решаться в будущем.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало доклад, где представлены доказательства проводимых над пациентами психиатрических клиник Харькова испытаний высокоактивных веществ-нейромодуляторов.

Кроме того, в рамках проекта Р-268 при участии Университета имени Тараса Шевченко в Киеве и Университета штата Колорадо изучались вирусы, способные инфицировать комаров – переносчиков трансмиссивных инфекций.

До этого министерство обороны РФ опубликовало свидетельства проекта UP-4 по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

