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Британский премьер-министр Кир Стармер планирует направить Украине 350 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) за счет процентов королевства по замороженным российским активам. Об этом сообщает сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Guardian.

Это первый случай, когда власти Великобритании воспользуются замороженными активами России для предоставления Украине нового пакета военной помощи, стоимость которого составляет 70 миллионов фунтов стерлингов (примерно 95 миллионов долларов. – Прим. ред.).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не откажется от прав на свои замороженные Западом активы. Пресс-секретарь президента РФ назвал незаконными попытки изъять российские активы.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон указывал, что замороженные активы России невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок. По его словам, Европе надо сохранить эти средства, так как они ежемесячно приносят доход, а часть средств идет на поддержку Киева. Он также считает, что деньги должны быть направлены на восстановление Украины после завершения конфликта.

