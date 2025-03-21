Премьер Бельгии Вевер назвал актом войны конфискацию замороженных активов России

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Конфискация Евросоюзом 210 миллиардов долларов замороженных активов России будет восприниматься как "акт войны" в случае реализации. Таким мнением поделился премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в интервью с изданием Politico.

"Мы не живем в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где если ты забираешь у кого-то 200 миллиардов евро, то наступают последствия", – заявил он.

Более того, политик подчеркнул, что нельзя воспринимать замороженные и заблокированные активы как некий денежный резерв, который можно просто разбить молотком, а затем забрать их и использовать по своему усмотрению.

Накануне, 20 марта, Еврокомиссия перевела Украине дополнительно миллиард евро в рамках кредита макрофинансовой помощи с погашением из доходов от замороженных российских активов.

Общий объем денег, выделенных Киеву Брюсселем, уже составляет четыре миллиарда евро. Всего Евросоюз обязался предоставить Украине около 18 миллиардов евро.

ЕС также заявил об отказе размораживать активы России и продолжении санкционного давления в отношении страны. Организация уточнила, что решение не подлежит изменению, пока Россия "не компенсирует нанесенный ущерб Украине".

