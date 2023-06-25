Президент Кубы выразил уверенность в сохранении единства в РФ после попытки мятежа

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил солидарность народа и правительства республики российскому народу и Владимиру Путину в свете ситуации с попыткой вооруженного мятежа в стране.

"Мы полностью уверены в том, что единство и конституционный порядок восторжествуют", – написал лидер Кубы в Twitter.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено