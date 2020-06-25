В Госдуме назвали возмутительными действия Киева из-за парада в Крыму

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал сообщение МИД Украины о том, что Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парада Победы на полуострове "без согласования с украинской стороной", сообщает RT.

По его словам, российская сторона не будет реагировать на подобные "неуместные" замечания, касающиеся проведения парадов в военных округах РФ.

"Сегодня официальный Киев отказался от ветеранов, которые освобождали Украину от немецко-фашистских захватчиков, не дал людям праздновать Победу – такое поведение я считаю абсолютно аморальным и заслуживающим порицания. А чтобы еще и нам указывать, как мы должны чествовать освободителей, – возмутительно и недопустимо", – заявил он.

Бальбек отметил, что эти ноты протеста во внутренней политике России ничего не изменят.

Ранее МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за парада на полуострове. В Киеве назвали это провокацией для дальнейшей эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

В нынешнем году парад Победы был перенесен на 24 июня из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Замглавы МИД Украины Василий Бондар ранее рассказал, что Россия должна платить Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. Он отметил, что договор был расторгнут в одностороннем порядке, поэтому он не утратил силу и действует до сих пор.

Комментируя эти слова, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что на Украине "уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься". Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что формулировка "нам все должны" характерна лишь для паразитических государств.