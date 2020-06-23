Украина рассказала о крупном российском долге

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна платить Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщает "Газета.ру".

Боднар подчеркнул, что ранее заключенный между странами договор Россия расторгла в одностороннем порядке. Таким образом, соглашение должно действовать и сейчас.

Замминистра напомнил, что РФ перестала производить выплаты с 2014 года. По его словам, речь идет о 100 миллионах долларов ежегодно.

Василий Боднар выразил мнение, что Россию обяжут не только произвести выплаты по международным искам со стороны Украины, но и по искам украинских компаний.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что Крым вошел в состав РФ на основании демократического выбора населения полуострова. При этом глава государства подчеркнул, что украинский народ остается братским, несмотря на существующие противоречия.

В связи с ситуацией по Крыму Европейский союз принял решение на год продлить санкции в отношении России. Таким образом, их срок истечет 23 июня 2021 года.

