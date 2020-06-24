Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге

Фото: URA.RU/TASS/Владимир Андреев
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
В частности, Пушков назвал Украину паразитическим государством.
В Киеве теперь мечтают получить с России «сотни млн долларов», которые она якобы задолжала Украине с 2014 за базирование Черноморского флота (?!). Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое гос-во. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 23, 2020
"Постоянно кричать "нам все должны" может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки", – отметил сенатор.
Он добавил, что от Украины вновь "не исходит ничего, кроме протянутой руки".
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна платить Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. По словам украинского представителя, речь идет о 100 миллионах долларов ежегодно.
Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Крым вошел в состав РФ на основании демократического выбора населения полуострова. При этом глава государства подчеркивал, что украинский народ остается братским, несмотря на существующие противоречия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: