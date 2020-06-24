Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге

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Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге. Об этом сенатор написал в своем Twitter.

В частности, Пушков назвал Украину паразитическим государством.

В Киеве теперь мечтают получить с России «сотни млн долларов», которые она якобы задолжала Украине с 2014 за базирование Черноморского флота (?!). Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое гос-во. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 23, 2020

"Постоянно кричать "нам все должны" может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки", – отметил сенатор.

Он добавил, что от Украины вновь "не исходит ничего, кроме протянутой руки".

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна платить Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. По словам украинского представителя, речь идет о 100 миллионах долларов ежегодно.

Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Крым вошел в состав РФ на основании демократического выбора населения полуострова. При этом глава государства подчеркивал, что украинский народ остается братским, несмотря на существующие противоречия.