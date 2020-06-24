Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о долге России

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически оценила заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара о долге России. Об этом сообщает ТАСС.

"Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься", – сказала Захарова.

Как ранее заявил Боднар, Россия по-прежнему обязана выплачивать по 100 миллионов долларов в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Замминистра сослался на соглашения между РФ и Украиной, которые действовали до 2014 года.

Договоры были расторгнуты Россией в одностороннем порядке в соответствии с подписанным Владимиром Путиным законом. В этом документе речь шла о четырех соглашениях.

По словам представителя украинского МИДа, одностороннее расторжение не снимает с РФ взятых обязательств. Боднар заявил, что Россию обяжут выплатить не только долг Украине, но и задолженности перед местными компаниями.

