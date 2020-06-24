Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:16

Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о долге России

политика общество

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически оценила заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара о долге России. Об этом сообщает ТАСС.

"Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься", – сказала Захарова.

Как ранее заявил Боднар, Россия по-прежнему обязана выплачивать по 100 миллионов долларов в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Замминистра сослался на соглашения между РФ и Украиной, которые действовали до 2014 года.

Договоры были расторгнуты Россией в одностороннем порядке в соответствии с подписанным Владимиром Путиным законом. В этом документе речь шла о четырех соглашениях.

По словам представителя украинского МИДа, одностороннее расторжение не снимает с РФ взятых обязательств. Боднар заявил, что Россию обяжут выплатить не только долг Украине, но и задолженности перед местными компаниями.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать