Захарова отреагировала на обвинение Киева в краже истории "Украины-Руси"

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление украинского замминистра иностранных дел Василия Боднара о том, что Москва крадет историю "Украины-Руси".

"Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается "Украины-Руси", то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи", – отметила Захарова в своем Facebook-аккаунте.

Также официальный представитель российского ведомства предложила украинским коллегам на будущее использовать для обозначения данного мифологизма названия Укрусь или Русукра.

Ранее Боднар обвинил Москву в попытках "вбить клин истории" между Украиной и Польшей. Он отмечал, что Россия приписывает себе чужие победы и перелагает ответственность за преступления на других. Кроме того, Боднар выразил желание скооперироваться с Варшавой в вопросе объединения усилий против РФ.