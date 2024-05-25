Главы Минфинов G7 не приняли окончательного решения по активам РФ

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Главы министерств финансов и экономики на встрече G7 не приняли окончательного решения по вопросу об использовании прибыли от российских активов, сообщил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти. Его цитирует ТАСС.

По его словам, по этому вопросу сделаны шаги вперед, однако процесс не завершен, поскольку есть сложности технического характера.

При этом он подчеркнул общую позицию министров по вопросу оказания поддержки Украине.

Ранее СМИ сообщили, что Венгрия препятствует попыткам Евросоюза использовать прибыль от замороженных активов РФ для помощи украинским войскам. По данным издания, ЕС предлагал Венгрии сделку, по которой их доля брюссельских средств не использовалась бы для закупки оружия. Собеседник издания отметил, что благодаря этому Будапешт бы не наложил вето на механизм Евросоюза.

21 мая страны Евросоюза одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием. Совет ЕС анонсировал первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных активов РФ в июле этого года.

