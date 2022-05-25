США делают все для создания более кровопролитного противостояния на Украине – МИД РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и союзники по НАТО делают все, чтобы затянуть боевые действия на Украине и сделать их более кровопролитными.

"Более 30 государств, преимущественно страны НАТО, опасаясь полного разгрома Вооруженных сил Украины, оказывают Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что поставки странами Запада оружия на Украину нацелены на затягивание конфликта. Она подчеркнула, что с помощью поставленного оружия убивают российских военных и обстреливают территорию России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

