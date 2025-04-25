25 апреля, 19:30Политика
Лавров заявил о желании французских депутатов приехать в РФ 9 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Некоторые французские депутаты в Европарламенте выразили заинтересованность приехать в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже само по себе это отражает наличие принципиально иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше, уверен, общее будущее", – приводятся слова министра на сайте российского дипведомства.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас пригрозила "некими последствиями" для тех представителей Евросоюза, которые планируют приехать в Россию и посетить парад Победы в Москве. Данный запрет глава СВР России Сергей Нарышкин назвал отвратительным.
В свою очередь, Лавров отметил, что это демонстрирует стремление к возрождению идеологии нацизма.
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