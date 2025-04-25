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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россию нельзя остановить "сладкими словами". Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Delfi.lt.

"Россию не остановить сладкими словами – только силой", – отметил литовский лидер.

По его словам, Вильнюс в любом случае продолжит оказывать поддержку Украине.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью британским СМИ, что украинскому руководству, вероятнее всего, придется пойти на территориальные уступки в рамках мирного соглашения с Россией, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, это может произойти из-за давления со стороны американского президента Дональда Трампа. Мэр Киева также отметил, что данное решение окажется для президента Украины Владимира Зеленского "болезненным".

При этом на вопрос о том, обсуждал ли Зеленский с ним детали возможного мирного соглашения, Кличко ответил отрицательно. Он добавил, что украинский президент не считает нужным обсуждать с ним подобные вопросы.

Ранее Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией. Однако он указал, что Украина уже много лет назад потеряла полуостров.

В Кремле заявили, что слова главы Белого дома полностью корреспондируются с пониманием российского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что учет российских интересов является обязательным условием для достижения мира на Украине.