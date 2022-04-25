Украинские нацбатальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР – МО РФ

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские нацбатальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.

"В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек", – заявил он.

Мизинцев добавил, что после схода воды будут повреждены канализация, водопровод и иные системы жизнеобеспечения региона, что ухудшит санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе наводнения.

Кроме того, генерал-полковник уведомил о минировании проселочных дорог в Николаевской области Украины – в районе населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка. Мизинцев объяснил это тем, что украинские боевики стремятся не допустить эвакуацию мирного населения в Россию.

Ранее сообщалось, что российские военные ракетными ударами с воздуха за день уничтожили 27 объектов украинских силовиков. В их числе – штаб запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор" в Новогродовке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.