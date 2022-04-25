Антонов заявил о желании России наладить отношения с США

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия желает стабилизации отношений с США, а также их развития.

"Потенциал для этого есть. Много очень проблем без участия России и США вместе решить невозможно – нераспространение оружия массового уничтожения, COVID-19, космос, климат, Артика", – сказал Антонов телеканалу "Россия 24", отметив, что для реализации этого нужна политическая воля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила необходимость прекращения США вести разрушительную политику для нормализации отношений с Россией.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

