В МИД РФ не слышали о подготовке референдума в Херсоне

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что не знает о подготовке референдума в Херсоне, передает РИА Новости.

Руденко попросили прокомментировать информацию о якобы готовящемся референдуме.

"Не слышал об этом", – ответил замглавы МИД РФ.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик оценил возможность создания Крымского федерального округа. По его словам, соответствующая территориальная единица может быть создана после проведения спецоперации на Украине. Он добавил, что жителями региона станут граждане освобожденных территорий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

