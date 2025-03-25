Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о резком снижении объема прокачки нефти для европейских потребителей из-за очередного теракта со стороны Украины.

Речь идет о подрыве украинскими военными газораспределительной станции "Суджа" в курском приграничье ночью 20 марта. В результате объект получил значительные повреждения. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Лавров напомнил, что "Суджа" обеспечивала энергией целый ряд европейских стран, и указал на неспособность станции выполнять эту задачу в нынешних обстоятельствах.

"Сейчас это невозможно делать, так же как невозможно использовать Каспийский трубопроводный консорциум, который отражает интересы бизнеса Казахстана и Соединенных Штатов, и одна из перекачивающих станций которого, "Кропоткинская", была атакована, и этот ущерб быстро не восстановить", – добавил он в интервью Первому каналу.

Украина выпустила три БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказской Краснодарского края 19 марта. Это произошло после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины и РФ.

24 марта киевский режим в очередной раз атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК. Однако ВС РФ смогли перехватить дрон в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры. Фрагменты беспилотного летательного аппарата рухнули в районе железнодорожной станции Кавказская.