Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Владимира Жириновского. По его словам, лидер партии ЛДПР находится в тяжелом состоянии.

"Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец", – написал Володин в своем телеграм-канале.

В пресс-службе Минздрава, в свою очередь, уточнили, что состояние политика оценивается как стабильное.

"Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

О том, что Жириновский умер, ранее сообщил член Совета Федерации и ЛДПР Александр Пронюшкин. Однако позднее он удалил это сообщение.

Жириновского госпитализировали в феврале. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.