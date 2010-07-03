Эксперты оценили шансы Мэй на "мирный" Brexit

Британцы устроили протесты против выхода страны из Евросоюза. 23 марта на улицы Лондона вышли около миллиона жителей, а петицию за проведение второго референдума подписали более пяти миллионов человек. Кроме того, премьер-министр Тереза Мэй лишилась большинства своих соратников. Эксперты прокомментировали сложившуюся ситуацию, сообщает газета "Известия".
По словам старшего научного сотрудника Института Европы РАН Киры Годованюк, сейчас все зависит от того, сможет премьер предложить парламенту обсуждение этой сделки и будет ли она одобрена. Она отметила, что мнения у нации разделены.
"Если Brexit будет отменен полностью, это приведет к тому, что значительная часть граждан будет разочарована. При этом европейский вопрос так и останется открытым", – отметила Годованюк.
Заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников, в свою очередь, выразил мнение, что страна может выйти из Евросоюза без соглашения.
Ранее СМИ сообщали, что Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина из-за кризиса с выходом Великобритании из ЕС. В частности, The Sunday Times написала о планах министров сместить Мэй и назначить временного главу правительства. По данным издания, более десяти министров готовы добиваться отставки премьера.
21 марта ЕС согласился дать Британии отсрочку по Brexit. Однако, как считают в Совфеде, это решение ничего не изменит.
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