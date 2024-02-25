У Киева есть план на 2024 год, однако его не разглашают – глава Миноборны Украины

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У военного руководства Украины есть некий план на 2024 год, однако о нем не говорят публично. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает ТАСС.

"Мы делаем все возможное и невозможное. План на 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим", – заявил Умеров, выступая на конференции "Украина. 2024 год".

По словам Умерова, план позволит получить некий результат, однако деталей он не привел.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев должен пойти на переговоры с Россией, иначе дни Украины как страны сочтены.

До этого лидеры "большой семерки" заявили о том, что намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Члены группы семи поручили правительствам выработать меры по реализации такой меры.