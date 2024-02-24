Карл III высказался за продолжение поддержки Украины

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Король Великобритании Карл III высказался в пользу дальнейшего оказания поддержки Украине в ее противостоянии с Россией. Об этом говорится в заявлении монарха, распространенном Букингемским дворцом в связи со второй годовщиной начала конфликта. Текст заявления приводит ТАСС.

"Меня по-прежнему крайне воодушевляет тот факт, что Соединенное Королевство и наши союзники находятся на переднем крае международных усилий, направленных на оказание поддержки Украине в час нужды и великих страданий", – заявил король.

Ранее стало известно, что Великобритания передаст Украине еще 200 высокоточных ракет Brimstone. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс во время выступления в палате общин британского парламента. Также он отметил, что Британия совместно с союзниками по НАТО в первой половине текущего года подготовит 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории королевства.

До этого Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по РФ. В сообщении уточнили, что санкции направлены на сокращение оружейного арсенала и военной казны и тех, кто снабжает РФ такими боеприпасами, как системы запуска ракет и ракеты.