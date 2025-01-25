Глава СВР Нарышкин сообщил о готовности встретиться с руководителем ЦРУ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что готов встретиться с руководителем Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом.

"У нас есть официальный представитель в Вашингтоне, у ЦРУ имеется официальный представитель в Москве", – передает ТАСС его слова.

В этом вопросе нужна заинтересованность и со стороны Соединенных Штатов, подчеркнул Нарышкин.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике. Однако он напомнил, что лидер Украины Владимир Зеленский сам издал декрет о запрете ведения переговоров. В связи с этим говорить о них достаточно сложно. Кроме того, действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно. Это обесценит любые итоги переговоров, объяснил Путин.

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При этом в Москве не видят реальных действий со стороны Киева и Запада, указывающих на готовность к мирным переговорам, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

