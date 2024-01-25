Украина внесла в список "спонсоров войны" производителя сварочного оборудования

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список "спонсоров войны" американо-шведскую промышленную компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget, сообщает ТАСС.

В ведомстве назвали компанию мировым лидером в сфере производства сварочного оборудования и материалов, а свое решение объяснили тем, что она продолжает вести бизнес в России.

Ранее НАПК Украины внесло американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway в список "спонсоров войны". В национальном агентстве подчеркнули, что более 500 ресторанов компании продолжают работать в России и платят сотни тысяч долларов налогов. Перечень "спонсоров войны" должен способствовать уходу международного бизнеса из РФ, заявили в НАПК.

До этого Украина внесла производителей продукции PepsiCo и Mars в этот список. Причиной такого решения стало сотрудничество компании с РФ. Также в этот перечень попала группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая AliExpress.