Украинского дипломата вызвали в МИД Грузии из-за слов о российско-грузинских отношениях

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Временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в МИД из-за его высказываний по поводу грузино-российских отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Имеди".

Ведомство потребовало от Касьянова объяснить его заявление в интервью украинским СМИ, что в случае восстановления прямого авиасообщения между РФ и Грузией посольство может обратиться к международным организациям, чтобы провести массовую эвакуацию граждан Украины с территории Грузии.

Как заявил Касьянов журналистам, Грузия взяла курс на интеграцию в ЕС и НАТО, однако этому противоречит позитивная реакция политиков правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" по поводу возможного восстановления авиасообщения с Россией.

Председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что слова Касьянова являются позорной спекуляцией. Он отметил, что гражданам Украины потребовалась бы эвакуация, если бы Грузия отправила на Украину ЗРК "Бук", чего хотел бы Касьянов и что стало бы прямым включением Грузии в конфликт.

Ранее в Грузии положительно оценили слова Сергея Лаврова о возможном возобновлении авиасообщения с Россией. Министр иностранных дел РФ заявил, что контакты между населением двух стран развиваются.

Тем не менее президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с Россией. Также она призвала правительство ужесточить правила пребывания российских граждан в республике.

8 июля 2019 года Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Минтранс закрыл полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва подумает об отмене запрета, когда Тбилиси вернется в нерусофобское русло.

Инициативы связаны с антироссийскими акциями, прошедшими в Грузии в июне 2019 года. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

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