Члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии выступили за введение экономических санкций против России в случае эскалации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Отмечается, что они предложили запретить импорт природного газа из России. Представители партии заявили о необходимости приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов.
При этом представители МИД Японии, присутствовавшие на встрече, ограничились комментарием о намерении тесно взаимодействовать с США по данному вопросу.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране. Он попросил всех быть спокойными, поскольку никаких поводов для паники нет.
Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США пока не отмечают деэскалации ситуации со стороны России на границе с Украиной. Как считают американские власти, военное присутствие РФ в регионе лишь возрастает.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти США намерены своими действиями морально изничтожить Украину. Она также высказала позицию, что Вашингтон гнет свою линию на фоне попыток властей Киева снизить напряженность.
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