Обвинение запросило 6,5 года колонии для телеведущей Лазаревой

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Гособвинение просит заочно назначить 6,5 года колонии телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Прения сторон состоялись во 2-м Западном окружном военном суде, сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание суда.

"Прошу признать Лазареву Татьяну Юрьевну виновной <...> назначить ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима", – сказал прокурор.

Телеведущую внесли в перечень террористов и экстремистов 19 июня. В одном из интервью она высказалась о террористических атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории.

После Генпрокуратура России сообщила о начале проверки в отношении Лазаревой по статье об оправдании терроризма, а МВД объявило ее в розыск. В отношении нее также была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце ноября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу телеведущей. Военный суд зарегистрировал материалы.