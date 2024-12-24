Трамп не приглашал Орбана на инаугурацию

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости.

"Нет, я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было", – высказался он.

Кроме того, глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш также заявил, что Орбан не планирует посещать инаугурацию Трампа.

СМИ сообщали, что Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию. Отмечалось, что он может пригласить и Орбана.

Приглашение, которое Трамп передал председателю КНР вне официальных дипломатических каналов, застало Пекин врасплох, писали СМИ. В Китае впоследствии уточнили, что на мероприятии будут присутствовать посол Китая в США и его супруга.

На инаугурации Трампа не будет спецпредставителей от России. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что на такое мероприятие в Штатах обычно не предусматривается приглашать иностранные делегации.