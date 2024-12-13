CBS: Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон на инаугурацию пригласившего его Трампа

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Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон на президентскую инаугурацию Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает телеканал CBS.

"Ожидается, что на мероприятии 20 января будут присутствовать посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой", – указано в сообщении.

Отмечается, что к послу Китая могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не сам Си Цзиньпин.

По данным телеканала, приглашение, которое Трамп передал председателю КНР вне официальных дипломатических каналов, застало Пекин врасплох. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу в американо-китайских отношениях, остались в недоумении относительно намерений Трампа, указано в материале.

На инаугурации президента США никогда не присутствовал глава иностранного государства, следует из данных Госдепа, учет которых ведется с 1874 года.

СМИ сообщали, что Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию 12 декабря. Отмечалось, что он может пригласить и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

На инаугурации Трампа не будет спецпредставителей от России. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что на такое мероприятие в Штатах обычно не предусматривается приглашать иностранные делегации.