Винер поддержала выдвижение Путина в качестве кандидата на выборах

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах президента в 2024 году. Об этом она рассказала Агентству "Москва".

Винер подчеркнула, что сейчас особенно важно поддерживать президента.

"У нас сейчас непростое время, и только с таким верховным главнокомандующим, как Владимир Владимирович Путин мы можем достичь того, чего мы должны достичь", – заявила Ирина Винер.

В субботу, 23 декабря, в Москве стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в президентских выборах в 2024 году. Площадки работают ежедневно с 16:00 до 20:00. В столице располагаются около 50 точек сбора подписей, которые находятся в торговых центрах и общественных местах. На них работают волонтеры.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году действующий лидер страны объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина