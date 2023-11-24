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Вашингтон и Берлин планируют вынудить украинского президента Владимира Зеленского на переговоры с РФ. Они не хотят убеждать его в этом напрямую, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

"Германо-американский план – поставлять Киеву именно то оружие и именно в тех количествах, которое позволило бы украинской армии удержать нынешний фронт, но (чтобы она. – Прим. ред.) была бы неспособна отвоевать завоеванные территории", – говорится в сообщении.

По словам источника издания, Зеленскому необходимо самому понять ситуацию. Как добавила газета, США и Германия разработали план Б.

"Чего Берлин и Вашингтон хотят как альтернативы переговоров – это замороженный конфликт без соглашения между его сторонами", – отмечается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что давить по поводу переговоров по Украине нужно не на Россию, а на тех, кто отказался от такого диалога. Он также напомнил слова Владимира Путина, который заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

До этого научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал доклад холдинга "Минченко консалтинг", в котором говорится о новых решениях по спецоперации и экономике после выборов президента РФ. По его словам, возможно, речь идет о переговорах с Украиной. Однако, уточнил он, о них можно говорить лишь тогда, когда стороны придут к обоюдному решению.

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