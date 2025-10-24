ЦИК оспорит указ Балицкого об увольнении председателя облизбиркома Катющенко

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России планирует оспорить указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении от обязанностей председателя избирательной комиссии региона Галины Катющенко. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Как ранее отметил Балицкий в своем телеграм-канале, решение было принято на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации региона.

По словам Памфиловой, этот документ не имеет юридической силы. Она пояснила, что при наличии претензий к председателю облизбиркома глава региона должен был направить в ЦИК мотивированное обращение.

"Освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии, назначенного по представлению ЦИК России, находится вне компетенции губернатора. Это прерогатива ЦИК", – приводит пресс-служба комиссии слова Памфиловой.

В связи с этим в Генпрокуратуру было направлено обращение с просьбой опротестовать решение главы Запорожской области.

Как уточнила Памфилова, претензии к Катющенко касаются "технических ошибок в декларации" и не могут служить основанием для освобождения от должности. В ЦИК расценивают действия Балицкого как грубое вмешательство в работу избирательной комиссии, а также считают, что попытка смещения Катющенко направлена на дезорганизацию деятельности облизбиркома.

